Флагман HTC U12 будет стоить 880 долларов

Новый гаджет от HTC U12 будет презентован миру в следующем месяце, но в Сети уже появились фотографии аппарата и информация о технических характеристиках и стоимости. По последним сведениям инсайдеров, цена новинки составит 880 долларов.

Виктория Озерова

В Сети появилась свежая информация о флагмане HTC U12. По данным инсайдера, стоимость смартфона составит почти 900 долларов. Новый гаджет от HTC будет обладать дисплеем в 5,99 дюймов, сдвоенной основной камерой в 12 и 16 мегапикселей с матрицей от Sony и фронтальной в 8 мегапикселей с усовершенствованной сенсорной рамкой Edge Sense 2.0 и технологией распознавания лица HTC Face Unlock без специальных датчиков. По данным утечки, HTC U12 будет иметь 6 гигабайт оперативной памяти и 256 встроенной. Новинка будет работать на базе ОС Android 8.0 Oreo и поддерживать как одну, так и две сим-карты.Презентация флагманского устройства HTC U12 назначена на апрель.