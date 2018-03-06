Абоненты МГТС получили возможность смотреть Московский образовательный телеканал

В четверг, первого марта абоненты ТВ-пакетов МГТС «Базовый» и «Базовый – все для дома» на 122-м канале получили приятную новость. Теперь им обеспечен доступ к Московскому образовательному телеканалу. Просмотр доступен в формате высокой четкости. Об этом информирует ИА «Национальные интересы».

Целевой аудиторией этого канала выступают столичные школьники, их родители и педагоги, а также просто жители главного города РФ. Канал — государственный, на нем не транслируют рекламу, что позволяет зрителям наслаждаться свободным просмотром интересных передач.

Телеканал предлагает своим зрителям разнообразные информационно-познавательные передачи и сюжеты, авторские программы, ток-шоу и пр. Его руководство стремится знакомить зрителей с событиями из образовательно-культурного пространства столицы РФ, используя современные интерактивные обучающие возможности Рунета.



