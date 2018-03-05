Вспышки камер на новых iPhone X не работают на морозе

Владельцы флагманских смартфонов iPhone X, iPhone 8 и iPhone 8 Plus жалуются на то, что вспышки камер аппаратов не срабатывают при температуре воздуха ниже нуля градусов по Цельсию. Юзеры обращались с вопросами с службу поддержки.

Домбровский Сергей

Специалисты корпорации Apple рекомендуют людям применять вспышку только при теплой погоде, поскольку устройство не предназначено для использования при морозе. Один из владельцев телефона iPhone X рассказал о наличии проблемы при температуре три градуса выше нуля. Эксперты оставили без комментариев заявление этого пользователя. Вызвавший ажиотаж гаджет показывает свои отрицательные стороны. Неоднократно юзеры жаловались на iPhone X.Исходя из условий гарантийных талонов, заменить аппарат можно в том случае, если вспышка не работает при температуре от нуля до 35 градусов. Официально к Apple придраться нельзя, но недовольные обладатели iPhone X, iPhone 8 и iPhone 8 Plus обсуждают недостатки флагманов, подрывая авторитет «яблочной» корпорации.