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| | Vivo представила смартфон Apex без рамок и с выдвижной камерой

Vivo представила смартфон Apex без рамок и с выдвижной камерой

Сегодня, 06:40
На выставке в Барселоне Vivo представила свою новую разработку в линейке смартфонов – устройство Apex без рамок и с выдвижной камерой.

Vivo представила смартфон Apex без рамок и с выдвижной камерой

 

Менеджеры корпорации Vivo показали новое устройство публике. Смартфон выглядит почти полностью без рамок вокруг дисплея и, самое удивительное, что у него есть выдвижная камера, от которых уже давно отказались ведущие производители. Собственники Vivo официально показали свою новую разработку, как потребителям, так и экспертам. Выводы всех присутствующих удивили. Оказывается, что смартфон Apex обладает совершенно эксклюзивными характеристиками, которые делают его не похожим ни на одно представленное устройство. Многие специалисты назвали этот гаджет «гибридным».

Толщина стенок корпуса составляет всего два миллиметра. Разработчики разместили на стекле дактилоскопический сканер и, конечно же, в такой размер не могла уместиться простая камера, поэтому понадобился выдвижной механизм.
Сергей Денисов
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