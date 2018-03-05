Xiaomi Mi MIX 2S получит камеру с искусственным интеллектом

Презентация нового флагмана от Xiaomi пройдет в конце этого месяца. Незадолго до анонса Mi MIX 2S производитель обнародовал постер, в котором говорится, что гаджет может получить камеру с возможностями искусственного интеллекта.

Виктория Озерова

В Сети появился очередной тизер от разработчиков нового Xiaomi Mi MIX 2S. Компания предложила своим поклонникам угадать, с помощью какой функции сделан эффект на фоне рекламного изображения: обычной камеры или программного обеспечения искусственного интеллекта. Также в посте сообщается, что Mi MIX 2S станет прорывом в искусстве и фотографии. Предполагается, что камера нового гаджета будет иметь возможности ИИ.Ранее стало известно, что Xiaomi Mi MIX 2S начнет работать на базе 8-ядерного процессора Snapdragon 845, иметь 6,01-дюймовый экран и двойную камеру с сенсором Sony IMX363. В новинке появится ОС Android 8.1 Oreo. Презентация флагмана назначена на 27 марта.