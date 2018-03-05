Nokia готовит два флагмана на Snapdragon 845

На международной выставке в Барселоне компании, участвующие в презентациях, показали несколько видов устройств, но ни одного гаджета на Snapdragon 845 так и не было.

Сергей Денисов

Однако от инсайдеров поступают сообщения о том, что уже в этом году состоится выход Nokia 8 Pro и Nokia 9, которые снабдят желаемым чиповым набором. Из источников просачивается информация, что Nokia 9 получит 5,7-дюймовый дисплей со стильным соотношением сторон 18:9. Смартфон возможно оснастят дактилоскопическим датчиком и мощной основной камерой, которая будет иметь характеристики, аналогичные Galaxy S9+.Устройства от Nokia, по слухам, будет иметь «то самое» качество сборки и его процессорные характеристики будут конкурировать с последними разработками южнокорейских корпораций.