Назван существенный недостаток нового флагмана Samsung Galaxy S9

Пользователи нового флагмана от Samsung обнаружили существенный изъян смартфона Galaxy S9. Разработчики об этом нюансе покупателей не предупредили.

Виктория Озерова

Обладатели нового флагмана от южнокорейского производителя Samsung Galaxy S9 возмущены обнаруженным недостатком смартфона. Разработчики проинформировали, что с помощью усовершенствованного гаджета можно будет снимать видео в формате 4К при 60 кадрах в секунду. Новость очень порадовала поклонников продукции компании, но при этом нигде не упоминалось, что на съемку таких роликов будет действовать ограничение в пять минут. Пользователи немедленно рассказали об изъяне в Сети и раскритиковали работу производителя. В Samsung пока не дали никаких комментариев.Напомним, что Samsung Galaxy S9 был представлен на выставке MWC 2018. В продажу в РФ гаджет поступит 16 марта.