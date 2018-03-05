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| | Назван существенный недостаток нового флагмана Samsung Galaxy S9

Назван существенный недостаток нового флагмана Samsung Galaxy S9

Сегодня, 16:24
Пользователи нового флагмана от Samsung обнаружили существенный изъян смартфона Galaxy S9. Разработчики об этом нюансе покупателей не предупредили.

Назван существенный недостаток нового флагмана Samsung Galaxy S9

 

Обладатели нового флагмана от южнокорейского производителя Samsung Galaxy S9 возмущены обнаруженным недостатком смартфона. Разработчики проинформировали, что с помощью усовершенствованного гаджета можно будет снимать видео в формате 4К при 60 кадрах в секунду. Новость очень порадовала поклонников продукции компании, но при этом нигде не упоминалось, что на съемку таких роликов будет действовать ограничение в пять минут. Пользователи немедленно рассказали об изъяне в Сети и раскритиковали работу производителя. В Samsung пока не дали никаких комментариев.

Напомним, что Samsung Galaxy S9 был представлен на выставке MWC 2018. В продажу в РФ гаджет поступит 16 марта.
Виктория Озерова
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