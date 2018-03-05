Назван существенный недостаток нового флагмана Samsung Galaxy S9

Обладатели нового флагмана от южнокорейского производителя Samsung Galaxy S9 возмущены обнаруженным недостатком смартфона. Разработчики проинформировали, что с помощью усовершенствованного гаджета можно будет снимать видео в формате 4К при 60 кадрах в секунду. Новость очень порадовала поклонников продукции компании, но при этом нигде не упоминалось, что на съемку таких роликов будет действовать ограничение в пять минут. Пользователи немедленно рассказали об изъяне в Сети и раскритиковали работу производителя. В Samsung пока не дали никаких комментариев.
Напомним, что Samsung Galaxy S9 был представлен на выставке MWC 2018. В продажу в РФ гаджет поступит 16 марта.