В России произошел обвал цен на iPhone X

В торговых точках России продукцию компании Apple – флагманский смартфон iPhone X с 64 ГБ встроенной памяти можно приобрести на 18 тысяч рублей дешевле, чем рекомендует производитель.

Домбровский Сергей

На старте продаж iPhone X с 64 ГБ реализовали за 80 тысяч рублей. Сейчас он продается за 61-62 тысячу рублей. Подобная тенденция замечена и с более дорогой моделью iPhone X с 256 ГБ внутренней памяти. Эксперты прокомментировали сложившуюся ситуацию на рынке. По мнению аналитиков, причиной изменения стоимости гаджета выступает несколько причин. На старте торгов цену мобильного устройства iPhone X завысили. Специалисты тогда отмечали, что в существующей комплектации и по техническим характеристикам гаджет не тянет на столь большую сумму.Еще одной причиной обвала цен называют выход в свет продукции конкурентов корпорации Apple. Организации выпустили несколько достойных аналогов, это сказалось на стоимости аппарата. В нынешнем году «яблочная» компания намерена представить три новых смартфона.