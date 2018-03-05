Apple в 2018 году выпустит MacBook "для бедных"

Довольно нестандартный ход подготовили для своих многочисленных поклонников по всему миру представители американской корпорации Apple. Компания готовится выпустить на рынок бюджетную версию MacBook Air. Все дело в том, что Apple как раз-таки отличались от своих конкурентов отсутствием каких-либо моделей «для бедных», потому многие и классифицировали их, как премиальный бренд.

Николай Офицеров

Информацию об этом удалось узнать аналитикам компании KGI. Согласно имеющимся данным, не совсем обеспеченные поклонники «яблочного» бренда смогут также приобрести бюджетные гаджеты, предоставляемые компанией Apple.Если же слухи будут подтверждены, то MacBook Air по уменьшенной цене на полках магазинов появится уже во второй половине текущего года. В компании, как утверждают аналитики, планируют нарастить продажи, как минимум на 10 процентов.К слову, западные издания также не исключают, что Apple уже сейчас вынашивают конкретный план по презентации в 2018 году бюджетного iPhone. Это, якобы, должно увеличить конкурентоспособность Apple по сравнению с крупными брендами, вроде Samsung, ежегодно обновляющими свою линейку бюджетных смартфонов. По некоторым данным стоимость бюджетного MacBook составит порядка $800, в то время как сейчас минимальная комплектация обойдется в $999.