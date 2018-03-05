Аналитики назвали Microlab T-10 лучшей игровой колонкой для геймеров

Российские аналитики назвали акустическую систему Microlab T-10 версии 2.1 лучшей игровой колонкой для геймеров. Устройство имеет поддержку Bluetooth и удобную неоновую подсветку.

Светлана Славянская

Специалисты назвали игровую колонку Microlab T-10 самую лучшую для игроков, так как она отлично передает звук через наушники. Также порадует и модернизированный дизайн компьютерной акустики с ярко голубыми подсветками. Громкость колонок можно регулировать при помощи специального пульта, как и яркость самой неоновой подсветки.Сообщается, что разработчики установили в колонку Bluetooth-модуль версии 4.0. Единственным недостатком Microlab T-10 считается звук вне наушников, так как при просмотре кинофильма искажается звук персонажей из-за нехватки средних частот.