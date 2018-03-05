«Нет жеманных поз»: Бузова показала себя настоящую

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«Нет жеманных поз»: Бузова показала себя настоящую

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| | Аналитики назвали Microlab T-10 лучшей игровой колонкой для геймеров

Аналитики назвали Microlab T-10 лучшей игровой колонкой для геймеров

Сегодня, 14:35
Российские аналитики назвали акустическую систему Microlab T-10 версии 2.1 лучшей игровой колонкой для геймеров. Устройство имеет поддержку Bluetooth и удобную неоновую подсветку.

Аналитики назвали Microlab T-10 лучшей игровой колонкой для геймеров

 

Специалисты назвали игровую колонку Microlab T-10 самую лучшую для игроков, так как она отлично передает звук через наушники. Также порадует и модернизированный дизайн компьютерной акустики с ярко голубыми подсветками. Громкость колонок можно регулировать при помощи специального пульта, как и яркость самой неоновой подсветки.

Сообщается, что разработчики установили в колонку Bluetooth-модуль версии 4.0. Единственным недостатком Microlab T-10 считается звук вне наушников, так как при просмотре кинофильма искажается звук персонажей из-за нехватки средних частот.
Светлана Славянская
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