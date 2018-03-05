«Нет жеманных поз»: Бузова показала себя настоящую

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| | Гигантский человекоподобный робот провалил тестовые испытания

Гигантский человекоподобный робот провалил тестовые испытания

Вчера, 22:20
Журналистам представили четырехметрового робота, которого южнокорейская компания-изготовитель позиционировала, как боевого. Однако самый простейший тест оказался провальным.

Гигантский человекоподобный робот провалил тестовые испытания

 

Железная игрушка массой свыше полутора тонн смогла пройти лишь несколько шагов со страховкой. Управление роботом осуществлялось во внешнем, а не внутреннем, как было заявлено, режиме. Оператор руководил машиной на расстоянии нескольких метров. Кроме того, гигантский трансформер не мог выполнить ни одного движения передними конечностями. Начальный вариант «железного монстра» был представлен публике еще в декабре 2016-го. Дизайном машины занимался Виталий Булгаров, в активе которого работы над многими сериями «Трансформеров».

Журналистам сообщили, что стоимость этого изделия в заявленном конечном результате составит 100 миллионов долларов. Однако промежуточный продукт разочаровал журналистов.
Сергей Денисов
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