Эксперты назвали ТОП-5 лучших бюджетных планшетов начала 2018 года

Эксперты из России изучили предоставленные планшеты на рынке в начале 2018 года и назвали самые достойные устройства по демократической цене. Об этом сообщает информационный портал Нotgeo.

Светлана Славянская

Среди качественные бюджетных планшетов лидирует модель китайского производителя Lenovo P8. Стоимость устройства составляет примерно 9 тысяч рублей. На втором месте следует планшет Teclast Master T10, который ещё не разрекламированный в России. Стоит планшет до 14 тысяч рублей. В тройку лидеров вошел планшет Chuwi Hi10 Pro, который оснащен удобной клавиатурой и стоит 12 тысяч рублей.Эксперты рекомендуют к покупке планшет Teclast Master T8, который обойдется покупателям в 13 тысяч рублей. Самым бюджетным стал планшет Cube iPlay 8, который отлично заменит электронную книгу. Стоимость гаджета составляет своего 4500 тысяч рублей.