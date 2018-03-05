«Нет жеманных поз»: Бузова показала себя настоящую

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«Нет жеманных поз»: Бузова показала себя настоящую

Певица предстала во всей красе.

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| | Эксперты нашли дефект в сотовых сетях, приводящий к «отключению» абонента

Эксперты нашли дефект в сотовых сетях, приводящий к «отключению» абонента

Сегодня, 11:37
Эксперты из Positive Technologies нашли дефект в сотовых сетях всех операторов мобильной связи, который позволяет временно отключать абонента от оператора и организовывать прослушку разговора. Свои выводы специалисты сделали на основе исследования мобильных сетей крупнейших операторов Европы и России.

 

Эксперты нашли дефект в сотовых сетях, приводящий к «отключению» абонента

 

Эксперты вывели свою статистику: все крупные операторы сотовой связи переживают примерно четыре атаки за сутки. Около 10% процентов из них оканчиваются удачно для мошенников, которые пытаются завладеть информацией клиента. Общий уровень безопасности, полагают специалисты, крайне низок и повысить его практически невозможно из-за особенности архитектоники мобильных сетей.

Мошенники заходят через незащищенные лакуны и создают параллельную сеть, которая может существовать непродолжительное время и решает исключительно задачи по утечке информации.
Сергей Денисов
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