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| | Новая версия Android навсегда заблокирует телемаркетинг

Новая версия Android навсегда заблокирует телемаркетинг

Вчера, 22:26
Инсайдеры заявляют, что готовящаяся к выходу в свет ОС Android навсегда заблокирует телемаркетинг, ссылаясь на достоверный источник. Бета версия программы пройдет испытание в ближайшем будущем.

Новая версия Android навсегда заблокирует телемаркетинг

 

Пользователи нередко жаловались на телефонные звонки, осуществляемые бойкими торговцами. Продавцы предлагали владельцам гаджетов различные предметы в надежде заключить сделку и получить хороший доход. Такую деятельность называю телемаркитингом. В новой версии Android навсегда заблокируют данную функции, чем защитят рядовых пользователей от нервных срывов, поскольку многие болезненно воспринимали звонки торговцев. В современной ОС появится опция для устройств с одной и двумя sim-картами.

Владельцы аппаратов смогут без особых проблем заблокировать абонента, если его имя не записано в телефонной книге. При скрытом номере тоже происходит ограничение доступа. Новая версия Android позволяет вносить надоедливого абонемента в «черный список» и самостоятельно удалять оттуда записи, если ситуация изменилась.
Домбровский Сергей
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