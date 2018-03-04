Новая версия Android навсегда заблокирует телемаркетинг

Инсайдеры заявляют, что готовящаяся к выходу в свет ОС Android навсегда заблокирует телемаркетинг, ссылаясь на достоверный источник. Бета версия программы пройдет испытание в ближайшем будущем.

Домбровский Сергей

Пользователи нередко жаловались на телефонные звонки, осуществляемые бойкими торговцами. Продавцы предлагали владельцам гаджетов различные предметы в надежде заключить сделку и получить хороший доход. Такую деятельность называю телемаркитингом. В новой версии Android навсегда заблокируют данную функции, чем защитят рядовых пользователей от нервных срывов, поскольку многие болезненно воспринимали звонки торговцев. В современной ОС появится опция для устройств с одной и двумя sim-картами.Владельцы аппаратов смогут без особых проблем заблокировать абонента, если его имя не записано в телефонной книге. При скрытом номере тоже происходит ограничение доступа. Новая версия Android позволяет вносить надоедливого абонемента в «черный список» и самостоятельно удалять оттуда записи, если ситуация изменилась.