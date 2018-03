Blizzard преподнесет подарки в честь «межгалактического юбилея» – 20 лет StarCraft

Компания по написанию программного кода и выпуску компьютерных игр Blizzard Entertainment преподнесет геймерам приятные сюрпризы в своих проектах в честь 20-летнего юбилея стратегии в реальном времени StarCraft. Юзеры получат оригинальный интерфейс для каждой из рас.

Домбровский Сергей

В Diablo III игроки с шестого марта обзаведутся крейсером «Возмездие Доминиона». В Overwatch с того же числа геймеры приобретут новые возможности для реализации своих планов. В World of Warcraft в период с 31 марта по шестое апреля юзеров поприветствуют словами: «Да здравствует StarCraft». В Heroes of the Storm пользователи получат изображения терранов и зергов.В Hearthstone юзеры обзаведутся тремя колодами карт «Кобольды и катакомбы». 31 марта желающие увидят лучшие эпизоды за 20 лет существования стратегии. StarCraft появилась в 1998 году. Пользователи до сих пор с ностальгией вспоминают о первой версии игры. Геймеры поздравили софт с юбилеем и поблагодарили компанию Blizzard Entertainment за качественную работу. Некоторые вспомнили, как наслаждались первой частью стратегии, будучи пятилетними малышами. StarCraft в комментариях назвали лучшей игрой всех времен и народов.