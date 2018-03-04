Билет на Галкина, Тимати и новый iPhone Х: Лена Миро рассказала о

Мнения

Билет на Галкина, Тимати и новый iPhone Х: Лена Миро рассказала о "перевыборах Путина"

Известный блогер выразила свою гражданскую позицию относительно предстоящих выборов.

Это уже не модно: С какими трендами в 2018 нужно срочно распрощаться?

От Редактора

Это уже не модно: С какими трендами в 2018 нужно срочно распрощаться?

Чтобы не выглядеть нелепо, стоит прислушаться к некоторым советам.

Сюжеты :

В Москве едва не ограбили квартиру депутата Госдумы Мать футболиста лондонского «Арсенала» осталась без крыши над головой Ученые: Влюбленные легче переносят боль, если держатся за руки Ксении Собчак отомстили за Жириновского У экс-супруги Джигарханяна Цимбалюк-Романовской был еще один тайный роман Все матчи чемпионата Италии отменены из-за смерти защитника «Фиорентины» Давиде Астори На видео снята посадка крупнейшего авиалайнера в шторм в Британии Представитель Гребенщикова просит не «осыпать» семью исполнителя вопросами Умер известный джазовый музыкант Игорь Бурко Настя Каменских выступит на премии «Жара» с лишними килограммами Американец, увидевший Кремль, сошел с ума Уфолог снял на видео странную сущность в плазменном шаре
| | Тест на выживание: Эксперты сравнили аккумуляторы современных смартфонов

Тест на выживание: Эксперты сравнили аккумуляторы современных смартфонов

Сегодня, 16:34
Российские эксперты озадачились вопросами мощности аккумуляторов популярных на сегодняшний день моделей смартфонов. В качестве «подопытных кроликов» они выбрали брендовый дорогой смартфон от Apple iPhone X и более бюджетные варианты: Xiaomi MI A1, Xiaomi REDMI NOTE 4X, REDMI 5 PLUS, ONEPLUS 5.

Тест на выживание: Эксперты сравнили аккумуляторы современных смартфонов

 

Специалисты обратили внимание, что все телефоны имеют разную «начинку». Отдельно упоминалось, что все гаджеты испытателями были куплены лично. Перед началом эксперимента все телефоны были заряжены полностью. Затем испытатель выставил яркость гаджетов на полную мощность и запустил часовое видео с YouTube. После трансляции, «яблочный» девайс утратил 12% заряда, как и Xiaomi MI A1. А вот остальные модели Xiaomi сумели сохранить более 90%. Модель REDMI NOTE 4X потеряла всего 6%. После этого экспериментаторы запустили популярную гоночную игру, предварительно загруженную на все устройства. Тут уже дал сбой iPhone X, что весьма удивило испытателей, ведь раньше такого не случалось. Десять минут они пробовали заставить гаджет работать, но лишь потеряли драгоценный заряд. Осталось всего 80%, тогда как модели Xiaomi сохранили от 80 до 84%, осуществив запуск игры.

Тест на выживание: Эксперты сравнили аккумуляторы современных смартфонов

 

После загрузки нетяжелой игры «Вектор» организаторы теста поиграли в нее так же десять минут, и разрядили iPhone X еще на два процента. Такой же уровень заряда продемонстрировала модель Xiaomi MI A1, остальные батареи показали, ниже чем на 82%. Затем была скачана более тяжелая игра. Экспериментаторы подчеркивают, что делают это намеренно, дабы выяснить, как тратится энергия на разные по весу и оперативности приложения. Тут вновь «яблочный смартфон оказался в аутсайдерах». Фаворитом оставался REDMI NOTE 4X. Результатом скачивания сверхтяжелой игры «Асфальт 8» - только загрузка длилась более 30 минут – стало недозагруженное приложение и еще более подсевшие батареи. Последнее место теперь досталось Xiaomi MI A1 – 54%. iPhone X опередил его всего на один пункт, а вот в лидеры неожиданно выбился ONEPLUS 5 – 72%.

После очередного неудачного запуска игры и новых потерянных процентов, испытатели загрузили ролик на 20 минут. Девайс от Apple опять спасовал и показал уже 38%. После четырех с половиной часов истязаний новыми играми, фильмами и прослушиванием музыки «яблочный» смартфон умер, а вот лидер гонки Xiaomi REDMI NOTE 4X проработал более семи с половиной часов.

Эксперты продолжают тестировать популярные новинки, нам же остается лишь ожидать их результатов.
Дарья Светозарова
Новости по теме
Компания Xiaomi не выпустит смартфон Redmi Note 5
Компания Xiaomi не выпустит смартфон Redmi Note 5

Официальные представители компании Xiaomi проинформировали, что смартфон модели Redmi Note 5 на технологическом рынке не появится. Об этом сообщают зарубежные

В России самым популярным Android-смартфоном стал Xiaomi Redmi Note 3
В России самым популярным Android-смартфоном стал Xiaomi Redmi Note 3

Эксперты в сфере тестирования компьютерной техники составили рейтинг гаджетов, которые посредством данного ресурса чаще всего проходят проверку. Самым

Стоимость Xiaomi Redmi Note 4 значительно снизилась
Стоимость Xiaomi Redmi Note 4 значительно снизилась

Redmi Note 4 - довольно бюджетный смартфон, который является флагманом компании Xiaomi. Стоимость модели значительно снизилась, еще недавно за смартфон просили

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости