Тест на выживание: Эксперты сравнили аккумуляторы современных смартфонов

Российские эксперты озадачились вопросами мощности аккумуляторов популярных на сегодняшний день моделей смартфонов. В качестве «подопытных кроликов» они выбрали брендовый дорогой смартфон от Apple iPhone X и более бюджетные варианты: Xiaomi MI A1, Xiaomi REDMI NOTE 4X, REDMI 5 PLUS, ONEPLUS 5.

Специалисты обратили внимание, что все телефоны имеют разную «начинку». Отдельно упоминалось, что все гаджеты испытателями были куплены лично. Перед началом эксперимента все телефоны были заряжены полностью. Затем испытатель выставил яркость гаджетов на полную мощность и запустил часовое видео с YouTube. После трансляции, «яблочный» девайс утратил 12% заряда, как и Xiaomi MI A1. А вот остальные модели Xiaomi сумели сохранить более 90%. Модель REDMI NOTE 4X потеряла всего 6%. После этого экспериментаторы запустили популярную гоночную игру, предварительно загруженную на все устройства. Тут уже дал сбой iPhone X, что весьма удивило испытателей, ведь раньше такого не случалось. Десять минут они пробовали заставить гаджет работать, но лишь потеряли драгоценный заряд. Осталось всего 80%, тогда как модели Xiaomi сохранили от 80 до 84%, осуществив запуск игры.

Дарья Светозарова

После загрузки нетяжелой игры «Вектор» организаторы теста поиграли в нее так же десять минут, и разрядили iPhone X еще на два процента. Такой же уровень заряда продемонстрировала модель Xiaomi MI A1, остальные батареи показали, ниже чем на 82%. Затем была скачана более тяжелая игра. Экспериментаторы подчеркивают, что делают это намеренно, дабы выяснить, как тратится энергия на разные по весу и оперативности приложения. Тут вновь «яблочный смартфон оказался в аутсайдерах». Фаворитом оставался REDMI NOTE 4X. Результатом скачивания сверхтяжелой игры «Асфальт 8» - только загрузка длилась более 30 минут – стало недозагруженное приложение и еще более подсевшие батареи. Последнее место теперь досталось Xiaomi MI A1 – 54%. iPhone X опередил его всего на один пункт, а вот в лидеры неожиданно выбился ONEPLUS 5 – 72%.После очередного неудачного запуска игры и новых потерянных процентов, испытатели загрузили ролик на 20 минут. Девайс от Apple опять спасовал и показал уже 38%. После четырех с половиной часов истязаний новыми играми, фильмами и прослушиванием музыки «яблочный» смартфон умер, а вот лидер гонки Xiaomi REDMI NOTE 4X проработал более семи с половиной часов.Эксперты продолжают тестировать популярные новинки, нам же остается лишь ожидать их результатов.