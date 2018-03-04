Обнародованы технические характеристики смартфонов Moto E5

Инсайдеры обнародовали технические характеристики новых мобильных устройств Motorola серии E5, готовящихся к выпуску. Информация о данных гаджетах появилась в микроблоге Twitter.

Домбровский Сергей

Moto E5 получил в свое распоряжение экран размером 5,5 дюйма, основную на 15 и вспомогательную 5 МП камеры, ОЗУ емкостью 3 ГБ, встроенную память объемом 32 ГБ. Moto E5 Play оснащен 5,2-дюймовым дисплеем. Данное устройство содержит камеры 12 и 5 МП. В аппарате стоит внутренний накопитель объемом 16 ГБ и оперативное запоминающее устройство емкостью 2 ГБ.Moto E5 Plus выпустят с 5,8-дюймовым экраном. Устройство содержит камеры 16 и 8 МП, ОЗУ 3 ГБ и внутреннюю память 32 или 64 ГБ в зависимости от комплектации. Для США, Канады и прочих государств Северной Америки мобильный аппарат оснащен чипсетом Snapdragon 430. На рынках в других регионах его представят с процессором MediaTek MT 675x. Презентацию гаджетов Motorola ожидают во втором квартале текущего года.