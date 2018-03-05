Samsung рассказала об избавлении человечества от смартфонов

Компания Samsung дала обещание, что в ближайшем будущем спрос на смартфоны значительно снизится. Причина этого в том, что на рынке появятся производители с новыми гаджетами.

Несмотря на ежегодно возрастающий спрос на смартфоны, компания Samsung критически относится к будущему данных устройств. По мнению вице-президента компании по мобильным технологиям в Ирландии и Великобритании, современному человеку нужно перестать «кланяться» своему телефону, не использовать его повсюду.Производитель готов предложить альтернативу смартфонам, которая поможет «выпрямиться во весь рост» пользователям, а кроме того и выпустить и рук гаджеты. В Samsung уверены, что в ближайшие несколько лет произойдет прорыв в сфере электроники, а внешний вид, возможности и функции нынешних смартфонов изменятся до неузнаваемости.Одним из нововведений может стать возможность беспрерывного ответа на входящие текстовые сообщения, без постоянного отвлечения на дисплей телефона.