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| | Samsung рассказала об избавлении человечества от смартфонов

Samsung рассказала об избавлении человечества от смартфонов

Сегодня, 05:20
Компания Samsung дала обещание, что в ближайшем будущем спрос на смартфоны значительно снизится. Причина этого в том, что на рынке появятся производители с новыми гаджетами.

Samsung рассказала об избавлении человечества от смартфонов

 

Несмотря на ежегодно возрастающий спрос на смартфоны, компания Samsung критически относится к будущему данных устройств. По мнению вице-президента компании по мобильным технологиям в Ирландии и Великобритании, современному человеку нужно перестать «кланяться» своему телефону, не использовать его повсюду.

Производитель готов предложить альтернативу смартфонам, которая поможет «выпрямиться во весь рост» пользователям, а кроме того и выпустить и рук гаджеты. В Samsung уверены, что в ближайшие несколько лет произойдет прорыв в сфере электроники, а внешний вид, возможности и функции нынешних смартфонов изменятся до неузнаваемости.

Одним из нововведений может стать возможность беспрерывного ответа на входящие текстовые сообщения, без постоянного отвлечения на дисплей телефона.
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