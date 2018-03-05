Геймеры предлагают ряд корректив для самой популярной игры 2017 года

Речь идет о рейтинговом шутере под названием PlayerUnknown’s Battlegrounds, который был выпущен в прошлом году. Геймеры, которые тестировали данную «стрелялку» одними из первых, выступили с предложением о внесении некоторых изменений, способных поднять ее на качественно новый уровень.

Пойда Анна

Компания-разработчик Bluehole смогла добиться невероятных результатов, поскольку ее игру признали самой популярной и востребованной, согласно результатам опросов и голосований. По мнению геймеров, придуманные ими изменения поспособствуют повышению рейтинга PlayerUnknown’s Battlegrounds.В качестве одной из корректив они предлагают убрать так называемые красные зоны, поскольку звук, который поступает оттуда, чрезмерно громкий, и как следствие, отвлекает пользователей от самого шутера. Кроме того, появление этих зон не попадает под логическое объяснение, так как оно всегда неожиданно и способно убить игрока.