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| | Владельцы смарт-часов Apple Watch жалуются на их работу

Владельцы смарт-часов Apple Watch жалуются на их работу

Сегодня, 14:17
В Сети появилась критика «умных» часов Apple Watch. Владельцы жалуются на то, что гаджет спустя два года после покупки начинает медленно работать, а аккумулятор заменить не представляется возможным, так как в сервисных центрах не хотят этого делать.

Владельцы смарт-часов Apple Watch жалуются на их работу

 

Пользователи рассказывают о том, как обратились к специалистам с просьбой поставить новую питающую батарею, так как старая себя изжила. Работники сервисных центров соглашаются произвести замену, но когда узнают, что Apple Watch произвели более двух лет назад, то отказываются от оказания услуги. По словам владельцев смарт-часов, устройство начинает функционировать некачественно, существенно снижается скорость работы. Некоторые программы вообще не загружаются или приходиться ждать почти минуту.

По мнению экспертов, компания Apple специально ведет такую политику, чтобы люди покупали другие «интеллектуальные» часы, а не старались отремонтировать неполадки. Сотрудники корпорации настоятельно рекомендуют гражданам приобретать новые Apple Watch после двух лет эксплуатации, но не все пользователи согласны с такой позицией.
Домбровский Сергей
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