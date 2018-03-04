Huawei и Telef?nica показали VR-сервис на базе 5G-технологий

В рамках прошедшей выставки MWC 2018 в Испании компаниями Huawei и Telef?nica была продемонстрирована работа сервиса с технологиями 5G-слайсинга. Производители устройств, дающих доступ к виртуальной реальности, сообщают о начале их производства с 2020 года.

В Барселоне состоялась выставка Mobile World Congress 2018, на которой компании-производители Huawei и Telef?nica продемонстрировали работу нового сервиса виртуальной реальности, предоставляющего доступ к 5G-слайсингу. Благодаря передовой технологии слайсинга, у операторов есть возможность проведения изоляции на базе применяемой инфраструктуры.Во время демонстрации использовались комплексные 5G-технологии докоммерческого типа, в числе которых ядро сети, базовые сети, абонентское оконное обслуживание, а также транспортная сеть. Производители показали скорость при передаче данных – не ниже 1,5 гигабит в секунду.Высокая пропускная способность и низкое значение задержки (около 4 секунд) способны обеспечить операторам коммерческий успех в области 5G-сервисов. Производители устройств, дающих доступ к виртуальной реальности, сообщают о начале их производства с 2020 года.