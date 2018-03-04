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| | Huawei и Telef?nica показали VR-сервис на базе 5G-технологий

Huawei и Telef?nica показали VR-сервис на базе 5G-технологий

Вчера, 23:30
В рамках прошедшей выставки MWC 2018 в Испании компаниями Huawei и Telef?nica была продемонстрирована работа сервиса с технологиями 5G-слайсинга. Производители устройств, дающих доступ к виртуальной реальности, сообщают о начале их производства с 2020 года.

Huawei и Telef?nica показали VR-сервис на базе 5G-технологий

 

В Барселоне состоялась выставка Mobile World Congress 2018, на которой компании-производители Huawei и Telef?nica продемонстрировали работу нового сервиса виртуальной реальности, предоставляющего доступ к 5G-слайсингу. Благодаря передовой технологии слайсинга, у операторов есть возможность проведения изоляции на базе применяемой инфраструктуры.

Во время демонстрации использовались комплексные 5G-технологии докоммерческого типа, в числе которых ядро сети, базовые сети, абонентское оконное обслуживание, а также транспортная сеть. Производители показали скорость при передаче данных – не ниже 1,5 гигабит в секунду.

Высокая пропускная способность и низкое значение задержки (около 4 секунд) способны обеспечить операторам коммерческий успех в области 5G-сервисов. Производители устройств, дающих доступ к виртуальной реальности, сообщают о начале их производства с 2020 года.
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