Amazon прекратит реализацию продукции Nest

Стало известно, что Amazon прекращает реализацию продукции Nest. Сообщается, что данное решение обусловлено сотрудничеством Nest с Google.

Дарья Дмитриева

В связи с началом продаж компании Nest, занимающейся производством оборудования для «умных» домов, своей продукции на платформе Google, представители Amazon взяли под контроль и остановили сотрудничество.Глава крупной торговой площадки Amazon в негодовании, он не намерен разделять работающие с ним компании с не менее крупным онлайн-магазином. В связи с этим, Джеффом Безосом было принято решение о прекращении продаж оборудования компании Nest.Также известно, что Amazon начал сотрудничество с Ring, специализировавшуюся на умных звонках, присоединив компанию к себе.