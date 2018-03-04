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| | Amazon прекратит реализацию продукции Nest

Amazon прекратит реализацию продукции Nest

Сегодня, 14:11
Стало известно, что Amazon прекращает реализацию продукции Nest. Сообщается, что данное решение обусловлено сотрудничеством Nest с Google.

Amazon прекратит реализацию продукции Nest

 

В связи с началом продаж компании Nest, занимающейся производством оборудования для «умных» домов, своей продукции на платформе Google, представители Amazon взяли под контроль и остановили сотрудничество.

Глава крупной торговой площадки Amazon в негодовании, он не намерен разделять работающие с ним компании с не менее крупным онлайн-магазином. В связи с этим, Джеффом Безосом было принято решение о прекращении продаж оборудования компании Nest.

Также известно, что Amazon начал сотрудничество с Ring, специализировавшуюся на умных звонках, присоединив компанию к себе.
Дарья Дмитриева
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