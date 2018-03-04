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| | Эксперты составили список нерекомендованных смартфонов Xiaomi

Эксперты составили список нерекомендованных смартфонов Xiaomi

Сегодня, 14:09
Эксперты потребительского рынка провели титаническую работу и составили список смартфонов Xiaomi, которые лучше обходить стороной. Этот антирейтинг был выложен на страничке в социальных сетях и сейчас вовсю тиражируется.

Эксперты составили список нерекомендованных смартфонов Xiaomi

 

С 2011 года Xiaomi выбросила на рынок более 50 различных видов смартфонов, принадлежащих к разным линейкам. Однако сами работники компании изначально делили свою продукцию на бюджетную и топовую. Очень часто под одним и тем же корпусом могла находиться разная начинка. Разная память, наличие и отсутствие дактилоскопического идентификатора, различные характеристики фронтальных камер, зуммов, прочих необходимых и привычных функций устройства.

Этот прошлый «планктон», по мнению экспертов, до сих пор выложен на прилавках магазинов и пользуется спросом из-за своей демократичной цены. Руководство компании почувствовало, что недостатки прошлых гаджетов влияют на сегодняшнюю репутацию фирмы, и пообещало в скором времени сделать специальное заявление.
Сергей Денисов
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