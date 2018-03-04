Секс-индустрия задействует блокчейн

Секс-индустрия ещё в начале этого века набрала масштабные обороты. Получая огромную прибыль, создатели решили задействовать блокчейн.

Дарья Дмитриева

Набрав популярности в 21 веке, секс-индустрия начала получать доход около сотни миллиардов долларов в год. Но и этих показателей для производителей порно недостаточно, так как большая часть так называемой продукции попадает к потребителям с ненадёжных источников, которые прибегли к пиратству для получения информации.Чтобы остановить упущение прибыли из-за пиратства, разработчики решили использовать блокчейн для оплаты продукции. Специалисты выделили криптовалюту, которую можно использовать для оплаты, это PronCoin, Spankchain, OKOIN, RedBux и Asspace.Использование блокчейн в секс-индустрии позволяет быструю оплату продукции, а также введет запрет на использование посредниками. Специалисты в ожидании изменений, которые грядут с внедрением таких новшеств.