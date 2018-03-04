Смартфон Land Rover Explore представили на MWC 2018

На технологической выставке MWC 2018, которая состоялась в Барселоне в период с 26 февраля по 1 марта, официально представили смартфон Land Rover Explore, произведенный британской компанией Land Rover, выпускающей автомобили.

Домбровский Сергей

Инженеры акцентировали внимание присутствующих на том, что данное мобильное устройство пригодиться людям, обожающим путешествовать. Land Rover Explore можно помыть в ручье и с ним ничего не произойдет. Аппарат выполнен в прочном корпусе и надежно защищен от проникновения воды по стандарту IP68. Экран устройства размером 5 дюймов сделан так, чтобы сохранялась отличная видимость при ярком солнце. Смартфон реагирует на прикосновение мокрых пальцев.Land Rover Explore интересен своими подключаемыми модулями. Для любителей покататься на байке представлен вариант Bike Pack с прочным креплением. Технические характеристики не являются «изюминкой» данного аппарата. Телефон содержит ОЗУ объемом 4 ГБ, встроенную память емкостью 64 ГБ с возможностью увеличения, основную на 16 и вспомогательную 8 МП камеры, два слота для sim-карт. Устройство управляется ОС Android Nougat.