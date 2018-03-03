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| | «Евросеть» России обменивает старые телефоны на новые

«Евросеть» России обменивает старые телефоны на новые

Вчера, 22:47
С 3 марта «Евросеть» запустила новую акцию, согласно которой можно обменять старый смартфон на новый. Новая акция имеет отличия от традиционной акции Trade-In. И просто так произвести обмен не получится.

«Евросеть» России обменивает старые телефоны на новые

 

Услуга «Евросети» носит название «Меняем на новое». Чтобы ее подключить, необходимо приобрести новый телефон и оплатить 20 % от стоимости приобретенного смартфона. При этом между компанией и покупателем заключается договор. Уникальное предложение от российской сети техники распространяется на мобильные устройства от Samsung, Huawei, Sony, Apple, HTC, Xiaomi и других производителей. Самое главное – в течении полугода (с момента заключения договора) покупатель может вернуть купленный телефон в абсолютно любом состоянии. Компания возвращает 70 % от первоначальной цены покупки клиенту. 50 % от начальной цены можно получить, если вернуть смартфон на протяжении года.

Партнером «Евросети» по новой акции выступает компания «Нава Сервис». Она отвечает за быстрый обмен мобильных устройств.

Новая акция понравится тем, кто любит пользоваться самыми последними моделями мобильных устройств.
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