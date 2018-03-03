Московский школьник создал лак для защиты клавиатуры

Ученик девятого класса одной из гимназий в Москве Илья Теплов смог одержать победу на седьмом городском конкурсе экологических проектов для школьников благодаря своему уникальному изобретению. Данное мероприятие состоялось в конце февраля в здании детско-юношеского центра экологии, краеведения и туризма.

Пойда Анна

Его разработка представляет собой специальный вид лака, предназначенный для длительной биоцидной защиты клавиатуры компьютера, который сможет защитить офисных работников от широко распространенной в этой сфере проблемы. Она связана с передачей инфекции через техническое оборудование.Дезинфицирующий лак, в составе которого присутствуют наночастицы серебра и ряд других полезных веществ, был создан в стенах технопарка «Слава». Новинка препятствует размножению и передачи бактерий и грибка на обработанной им поверхности.