Московский школьник создал лак для защиты клавиатуры

Его разработка представляет собой специальный вид лака, предназначенный для длительной биоцидной защиты клавиатуры компьютера, который сможет защитить офисных работников от широко распространенной в этой сфере проблемы. Она связана с передачей инфекции через техническое оборудование.
Дезинфицирующий лак, в составе которого присутствуют наночастицы серебра и ряд других полезных веществ, был создан в стенах технопарка «Слава». Новинка препятствует размножению и передачи бактерий и грибка на обработанной им поверхности.