Blizzard тизерит релиз Diablo 3 на Nintendo Switch посредством ночника

Компания Blizzard намерена выпустить легендарную игру Diablo 3 на современной консоли Nintendo Switch. Разработчики игры решили опубликовать тизер с ночником на официальной странице в соцсети Twitter.

Тизер был опубликован 28 февраля разработчиками всемирно известного шутера Diablo 3. На кадрах видеоролика видно как включают ночник, который выглядит как главный герой Diablo. Известно, что переключатель светильника на английском звучит как «switch».Таким образом, американская компания решила намекнуть своим поклонникам о том, что новая версия экшн-игры появится на гибридной консоли Nintendo Switch. Стоит отметить, что сотрудники Blizzard под постом нового тизера пожелали юзерам сладких снов.

Татьяна Преображенская

Компания Blizzard презентует анонс Diablo 3на выставке BlizzCon 2018. Точная дата проведения презентации пока не известна.