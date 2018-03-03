Билет на Галкина, Тимати и новый iPhone Х: Лена Миро рассказала о

Мнения

Билет на Галкина, Тимати и новый iPhone Х: Лена Миро рассказала о "перевыборах Путина"

Известный блогер выразила свою гражданскую позицию относительно предстоящих выборов.

Фрукт со вкусом свинины: Секрет борьбы с голодом в мире раскрыт

От Редактора

Фрукт со вкусом свинины: Секрет борьбы с голодом в мире раскрыт

Во время православного поста особенно актуальны продукты, которые разрешены канонами, но по вкусу…

Сюжеты :

Он точно её не любит: Анастасия Волочкова с любовником посетила мужской монастырь Трон из «Игры престолов» нашли у Саакашвили в Киеве В Китае космонавтами смогут стать представители гражданских профессий Россиян ждут длинные выходные Россияне назвали занятия, которые круче, чем секс Инфантино: ФИФА 16 марта примет решение по использованию VAR на ЧМ-2018 ФАС может лишить фармакомпанию лицензии за высокие цены на лекарства Химики получили сжимаемую углеродную трубку из древесины Сноубордистка Алёна Заварзина поделилась своими неудачами на Олимпиаде-2018 Путин поведал, под каким знаком пройдёт ближайшее десятилетие «Это что такое?»: Киркоров в обнимку с Путиным и позор под фонограмму Ученые: Мурчание котов залечивает раны у людей
| | Blizzard тизерит релиз Diablo 3 на Nintendo Switch посредством ночника

Blizzard тизерит релиз Diablo 3 на Nintendo Switch посредством ночника

Вчера, 19:36
Компания Blizzard намерена выпустить легендарную игру Diablo 3 на современной консоли Nintendo Switch. Разработчики игры решили опубликовать тизер с ночником на официальной странице в соцсети Twitter.

Blizzard тизерит релиз Diablo 3 на Nintendo Switch посредством ночника

 

Тизер был опубликован 28 февраля разработчиками всемирно известного шутера Diablo 3. На кадрах видеоролика видно как включают ночник, который выглядит как главный герой Diablo. Известно, что переключатель светильника на английском звучит как «switch».

Таким образом, американская компания решила намекнуть своим поклонникам о том, что новая версия экшн-игры появится на гибридной консоли Nintendo Switch. Стоит отметить, что сотрудники Blizzard под постом нового тизера пожелали юзерам сладких снов.

 

Компания Blizzard презентует анонс Diablo 3на выставке BlizzCon 2018. Точная дата проведения презентации пока не известна.
Татьяна Преображенская
Новости по теме
В будущем Blizzard может выпустить Overwatch под Nintendo Switch
В будущем Blizzard может выпустить Overwatch под Nintendo Switch

В будущем Blizzard может выпустить Overwatch под игровую консоль Nintendo Switch. Об этом сообщил Джеф Каплан, отвечающий за разработку и обновления игрового

Blizzard намерены отметить 20-летний юбилей Diablo во всех своих играх
Blizzard намерены отметить 20-летний юбилей Diablo во всех своих играх

Компания Blizzard намерена запустить праздничные ивенты, посвященные 20-летию Diablo, во всех своих играх. Об этом заявила пресс-служба компании 4 января.

Blizzard выпустила первое за пять лет обновление для Diablo II
Blizzard выпустила первое за пять лет обновление для Diablo II

Известная американская компания разработчик-игр Blizzard впервые за последние пять лет презентовала новое существенное обновление для Diablo II: Lord of

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости