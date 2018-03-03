Из-за взлома PlayStation 4 все игры на платформе стали бесплатными

Неизвестные киберпреступники умудрились взломать серверы PlayStation 4, после чего все игры на приставке стали бесплатными. Компания Sony разбирается с инцидентом.

Никита Готский

Некоторое время назад хакеры смогли взломать механизм защиты консоли, но инженеры японского производителя оперативно ликвидировали возникшую проблему. Недавно хакеры снова произвели взлом защитной системы. В интернете появился код, помогающий с легкостью обходить любые версии консоли.Действия киберпреступников порадовали геймеров. Благодаря их действию, все игровые проекты оказались абсолютно бесплатными. Теперь игроки имеют возможность скачать и установить все понравившиеся игры.Японская корпорация пока не смогла устранить все последствия взлома. Геймерам, желающим воспользоваться ситуацией, можно обновить PS 4 до прошивки 4.55, а в случае выхода новых патчей, не устанавливать их.