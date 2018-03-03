Смартфон iPhone X признали лучшим в мире в 2017 году

Смартфон компании Apple iPhone X признали самым лучшим в 2017 году. «Короновали» гаджет на выставке MWC-2018.

Никита Готский

Титул самого лучшего смартфона минувшего года завоевал iPhone X. Сама модель американского гиганта в выставке участия не принимала. Организаторы MWC решил сделать выбор среди имеющихся аппаратов, появившихся на рынке в прошедшем году, в пользу изобретения от Apple. Десятая версия iPhone оказалась лучшей, так как все устройства на выставке предназначались только для показа, в широкую реализацию они еще не поступили.Другим интересным моментом можно считать то, что корпорация Apple ни разу участия в выставке не принимала. Ныне покойный лидер «яблочной» фирмы Стив Джобс постоянно игнорировал приглашения на форум, показывая свои изобретения только на личных выставках.