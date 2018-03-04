В игру Kingdom Come: Deliverance добавлены новые команды

В игре Kingdom Come: Deliverance был добавлен набор новых консольных команд, с помощью которых теперь игроки смогут получить доступ к многим читам и стать всемогущими.

Пелагея Лебединская

Разработчики компьютерной игры решили ее усовершенствовать и установили новые моды, которые намного улучшат игру и дадут возможность игрокам почувствовать себя властелином средневековой Богемии. С новыми читами игрок сможет разбогатеть, отремонтировать свою экипировку, стать бессмертным, телепортироваться по карте игры или заполучить любой предмет. Эта усовершенствована игра еще сильнее увлечет своих игроков и даст насладиться им своим могуществом.Kingdom Come: Deliverance – это компьютерная ролевая игра с открытым средневековым миром. Игрок переносится в сказочное волшебное Королевство Богемия, которое входит в состав Священной Римской Империи, где ему придется не только попытаться выжить, но и приобрести сказочную власть.