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| | В игру Kingdom Come: Deliverance добавлены новые команды

В игру Kingdom Come: Deliverance добавлены новые команды

Сегодня, 05:40
В игре Kingdom Come: Deliverance был добавлен набор новых консольных команд, с помощью которых теперь игроки смогут получить доступ к многим читам и стать всемогущими.

В игру Kingdom Come: Deliverance добавлены новые команды

 

Разработчики компьютерной игры решили ее усовершенствовать и установили новые моды, которые намного улучшат игру и дадут возможность игрокам почувствовать себя властелином средневековой Богемии. С новыми читами игрок сможет разбогатеть, отремонтировать свою экипировку, стать бессмертным, телепортироваться по карте игры или заполучить любой предмет. Эта усовершенствована игра еще сильнее увлечет своих игроков и даст насладиться им своим могуществом.

Kingdom Come: Deliverance – это компьютерная ролевая игра с открытым средневековым миром. Игрок переносится в сказочное волшебное Королевство Богемия, которое входит в состав Священной Римской Империи, где ему придется не только попытаться выжить, но и приобрести сказочную власть.
Пелагея Лебединская
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