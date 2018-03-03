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| | Final Fantasy XV: Windows Edition взломали за несколько дней до релиза

Final Fantasy XV: Windows Edition взломали за несколько дней до релиза

Сегодня, 14:33
В Сети появилась информация о взломе игры Final Fantasy XV: Windows Edition до официального выхода. При этом только вчера СМИ сообщали о защите проекта сервером Denuvo.

Final Fantasy XV: Windows Edition взломали за несколько дней до релиза

 

Разработчики собирались вскоре официально презентовать игру Final Fantasy XV: Windows Edition, но буквально вчера продукт, защищенный приложением Denuvo, был взломан хакерами. Как сообщается, кибер-злоумышленники смогли получить доступ к полной версии игры за несколько суток до премьеры. Для взлома они заменили защищенные файлы теми, которые ранее применялись в демо-версии Final Fantasy XV, потому что она не использовала определенной антипиратской защиты.

Согласно данным, опубликованным геймерами, новинка функционирует без каких-либо сбоев, а первые миссии можно пройти без любых проблем. Такой поворот событий не радует производителей, ведь у аналитиков теперь есть возможность сопоставить Final Fantasy XV с защитой или без нее.
Никита Готский
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