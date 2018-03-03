iPhone X открывает пользователям портал в другие миры

Обладатели флагманского смартфона iPhone X от компании Apple активно делятся своими восторженными отзывами в социальных сетях относительно нового приложения, которое позволяет открыть «портал» в другие измерения.

В сети микроблогов Twitter один из владельцев iPhone X опубликовал видеозапись, на которой показано действие приложения, способного имитировать трёхмерные туннели в другие измерения. Технические эксперты заметили, что программное обеспечение использует технологию распознавания лиц FaceID для того, чтобы отслеживать положение лица пользователя в трёхмерном пространстве и разворачивать трёхмерный тоннель относительно угла обзора владельца смартфона.

Александр Вест

Телефон может изменять своё положение, однако, технология дополненной реальности заставит владельца думать, что он неизменно смотрит в один и тот же тоннель под одинаковым углом. Пользователь, опубликовавший видеоролик, заявил о том, что видеоряд не поддавался никакой обработке, а само приложение после некоторых совершенствований вскоре появится в открытом доступе.