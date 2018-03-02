Meizu выпустит две улучшенные версии смартфона Meizu M6s

Сеть Интернет наполнена сведениями о планах компании Meizu, выпустить улучшенные версии смартфона M6s, который показали обществу в январе этого года.

Дарья Дмитриева

Производители Meizu решились на такой шаг из-за запросов потребителей в больших объёмах памяти и мощности телефонов. Компании производители постоянно то и делают, что улучшают свои же работы, возможно, немного заимствуя идеи у конкурентов, от этого и появляется на рынке всё больше усовершенствованных товаров.Китайская компания улучшила существующую модель Meizu M6s, обогатив её четырьмя гигабайтами оперативной памяти, а вторую версию – шестью гигабайтами. Это значительно ускорит работу самого смартфона. Также будущие новинки будут поддерживать карты-памяти на 64 и 128 гигабайт соответственно.Ценовая политика январской модели Meizu M6s была в пределах 186 долларов, улучшенные новинки будут стоять в пределах 216 и 286 долларов соответственно ОЗУ.