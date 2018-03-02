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| | Корпорация Apple собирается выпустить новые наушники AirPods

Корпорация Apple собирается выпустить новые наушники AirPods

Вчера, 21:05
Аналитик Мин-Чи Куо поведал общественности, что американская корпорация Apple планирует выпустить на потребительский рынок новые наушники AirPods, а также закрытую версию устройства. Скорее всего, гаджеты поступят на рынок в текущем году.

Корпорация Apple собирается выпустить новые наушники AirPods

 

Также сообщается, что компания-производитель Apple собираются презентовать устройства закрытого типа. Этот гаджет будет дороже чем AirPods, но дешевле, чем Apple Beats. Однако особенностью этого девайса станет то, что в них звук будет высокого качества, а также намного массивнее габариты. Данная разработка будет без проводов, а подключаться к телефону будет с помощью функции Bluetooth. Также представители компании не сообщают название данного гаджета.

Мин-Чи Куо также сообщил, что помимо новых наушников, корпорация готовится к выпуску беспроводных AirPods. Это устройство, скорее всего, появится на полках магазинов до конца текущего года.
Анна Котова
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