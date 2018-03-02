Полицейский-робот станет искать злоумышлеников в аэропорту Дубая

В международном аэропорту Дубая роботы-полицейские станут искать подозрительных личностей. Об этом рассказали СМИ.

Никита Готский

Робот-правоохранитель станет не только следить за подозрительными людьми, но о докладывать про их действия руководству. Первую такую машину уже испытали арабские таможенники. Он будет работать в секторе прилетов. Специалисты назвали робота андроидом, он еще не запущен, но прошел тестирование.Андроид умеет распознавать лица, он имеет способности рентгеновского сканирования и теплового зрения. Робот будет собирать данные о всех подозрительным особях и поставлять их в особый центр. Если андроид не найдет никаких угроз, он станет просто приветствовать приехавших путешественников. У таможенников имеются отдельные препараты для выявления бандитов, но робот только улучшит качество их работа.