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| | Полицейский-робот станет искать злоумышлеников в аэропорту Дубая

Полицейский-робот станет искать злоумышлеников в аэропорту Дубая

Вчера, 20:32
В международном аэропорту Дубая роботы-полицейские станут искать подозрительных личностей. Об этом рассказали СМИ.

Полицейский-робот станет искать злоумышлеников в аэропорту Дубая

 

Робот-правоохранитель станет не только следить за подозрительными людьми, но о докладывать про их действия руководству. Первую такую машину уже испытали арабские таможенники. Он будет работать в секторе прилетов. Специалисты назвали робота андроидом, он еще не запущен, но прошел тестирование.

Андроид умеет распознавать лица, он имеет способности рентгеновского сканирования и теплового зрения. Робот будет собирать данные о всех подозрительным особях и поставлять их в особый центр. Если андроид не найдет никаких угроз, он станет просто приветствовать приехавших путешественников. У таможенников имеются отдельные препараты для выявления бандитов, но робот только улучшит качество их работа.
Никита Готский
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