Эксперты назвали лучшие игры для Android и iOS на 2018 год

Эксперты в области мобильных технологий назвали лучшие игры для Android и iOS на 2018 год. Специалисты отмечают, что эти гейм-проекты не просто интересны, но и могут помочь пользователям.

В первую очередь эксперты выделяют мобильную инди-игру Alto’s Adventure, разработанную в 2015 году студией Snowman. Жанр – платформер. Задача персонажа – перемещаться по разной местности, выполняя трюки с прыжками. Специалисты назвали игру очень хорошей для того, чтобы успокоиться и расслабиться, как сообщает VladTime.

Второе место у Final Fantasy XV: Pocket Edition, которая вышла 9 февраля 2018 года. Третье – у The Room: Old Sins, игры-головоломки, которая, как предполагают эксперты, поможет отвлечься, если игрок в депрессии. Правда, этот гейм-проект только на iOS. Также среди лучших игр для Android and iOS Kitty Powers’ Love Life, Hero Academy 2, Meteorfall: Journey, Bring You Home и Death Squared.

Ирина Летинская