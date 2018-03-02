Эксперты назвали лучшие игры для Android и iOS на 2018 год

Эксперты назвали лучшие игры для Android и iOS на 2018 годСегодня, 18:17
Названы лучшие бесплатные приложения для iOS и Android на январь, у которых достаточно полезные функции, которые в то же время и могут помочь разнообразить
Компания Snowman официально заявила, что 11 февраля выйдет портированная под Android знаменитая игра Alto's Adventure. После появления в App Store год назад,
Представители японской компании Square Enix рассказали о будущем портировании девятой части ролевой игры Final Fantasy. Сообщается, что в 2016 году