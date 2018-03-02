Как распознать изменщика? Составлен рейтинг признаков, выдающих неверного мужчину

Мнения

Как распознать изменщика? Составлен рейтинг признаков, выдающих неверного мужчину

А не завел ли ваш супруг любовницу?

От Редактора

"Вы станете родителями": Эксперты раскритиковали календарный метод предохранения

Популярный способ контрацепции вовсе не так эффективен.

Сюжеты :

«Искал собаку, а нашел кобру» или как москвич с женой имущество делил Ученые нашли древний папирус с историей о спасении котенка Порошенко призвал украинцев к единению для разрушения «сценария России» Марию Кохно раскритиковали за вываливающуюся грудь на встрече с мамой Андрей Леонов трогательно рассказал о своем прославленном отце Учёные раскритиковали одну из самых модных диет Зрители ТВ-шоу разглядели в небе инопланетян Янукович рассказал, кто ему помогает деньгами в России Метод навального: В Первоуральске провалилась уборка снега по новому методу Российские наёмники оказались случайными жертвами в Сирии Армагеддону будут предшествовать три дня скорби – Конспирологи В Instagram появится функция видеозвонков
| | Эксперты назвали лучшие игры для Android и iOS на 2018 год

Эксперты назвали лучшие игры для Android и iOS на 2018 год

Сегодня, 18:17
Эксперты в области мобильных технологий назвали лучшие игры для Android и iOS на 2018 год. Специалисты отмечают, что эти гейм-проекты не просто интересны, но и могут помочь пользователям. 

Эксперты назвали лучшие игры для Android и iOS на 2018 год

 

В первую очередь эксперты выделяют мобильную инди-игру Alto’s Adventure, разработанную в 2015 году студией Snowman. Жанр – платформер. Задача персонажа – перемещаться по разной местности, выполняя трюки с прыжками. Специалисты назвали игру очень хорошей для того, чтобы успокоиться и расслабиться, как сообщает VladTime.

Второе место у Final Fantasy XV: Pocket Edition, которая вышла 9 февраля 2018 года. Третье – у The Room: Old Sins, игры-головоломки, которая, как предполагают эксперты, поможет отвлечься, если игрок в депрессии. Правда, этот гейм-проект только на iOS. Также среди лучших игр для Android and iOS Kitty Powers’ Love Life, Hero Academy 2, Meteorfall: Journey, Bring You Home и Death Squared.

Ирина Летинская
Новости по теме
Названы лучшие бесплатные приложения для iOS и Android на январь
Названы лучшие бесплатные приложения для iOS и Android на январь

Названы лучшие бесплатные приложения для iOS и Android на январь, у которых достаточно полезные функции, которые в то же время и могут помочь разнообразить

Игра Alto’s Adventure 11 февраля появится в Google Play
Игра Alto’s Adventure 11 февраля появится в Google Play

Компания Snowman официально заявила, что 11 февраля выйдет портированная под Android знаменитая игра Alto's Adventure. После появления в App Store год назад,

Видеоигру Final Fantasy IX выпустят для Windows, iOS и Android
Видеоигру Final Fantasy IX выпустят для Windows, iOS и Android

Представители японской компании Square Enix рассказали о будущем портировании девятой части ролевой игры Final Fantasy. Сообщается, что в 2016 году

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости