"Умные" камеры от Google стали следить за людьми

Канадский аналитик опубликовал результаты исследования, согласно которым «умные» камеры от Google могут следить за действиями пользователей и передают данные на сервер. Итоги были опубликованы на сайте TechSmart.

Вещий Олег

Специалист проанализировал данные об использовании «умных» часов и камер от Google и пришёл к выводу, что они передают данные на сервера разработчиков. Разработчики ранее уже опровергали такую критику по поводу Smart Watch. Искусственный интеллект анализирует происходящее в спящем режиме, считает аналитик. Канадский эксперт рассказал, как стал владельцем камеры от Google и решил проверить, какой именно функционал внедрён в девайс.Он был удивлён, что камера использует его данные для усовершенствования своего ПО. Проконсультировавшись со своими коллегами, экс-разработчик софта выяснил, что Google внедрила чип в камеру, которая даже в режиме оффлайна проверяет активность владельца гаджета. Разработчики по этому поводу не предоставили никаких комментариев. Если же это окажется намеренной мерой, то компании придётся заплатить огромный штраф за нарушение прав конфиденциальности, ведь в объектив могли попадать откровенные моменты.