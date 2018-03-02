Хакеры нашли новой способ обворовывать владельцев iPhone, iPad и Mac

Кибервзломщики нашли новый способ обворовывать владельцев девайсов от корпорации Apple. Похищать средства хакеры наловчились посредством массовых почтовых рассылок. В зоне риска находятся абсолютно все обладатели «яблочных» гаджетов.

Дарья Светозарова

Отмечается, что злоумышленники обчищают банковские счета жертв и оставляют даже не нулевой, а отрицательный баланс. На данном этапе разработчики Apple пытаются создать программу защиты пользователей, но пока в этом не преуспели. В их действиях четкой стратегии не наблюдается, а хакеры тем временем набивают карманы.Происходит это весьма просто и обыденно. По сути, пользователь преподносит всю необходимую информацию мошеннику на подносе. К примеру, на почту потенциальной жертвы приходит сообщение о том, что прекращена бесплатная подписка на сервис Yotube, и далее с пользователя будут снимать по 150 долларов. Сумма более, чем серьезная, поэтому юзеры тут же принимаются отписываться от услуги. Для этого они переходят по ссылке и вбивают в поля все данные, в том числе и номер банковской карты. После этого юзеры лишаются всех накоплений. В связи с этим сотрудники Apple рекомендуют не спешить вскрывать письма на финансовую тематику, а лучше сразу отправлять в спам.