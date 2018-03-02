Хакеры улучшили самое мощное в мире кибер-оружие

Прозвали данную модификацию червя Mirai OMG. В отличие от прошлой версии, новый ботнет пользуется не только уязвимостями интернета вещей, но также и имеет способность превращения IoT-устройства в прокси-сервер. Благодаря этому злоумышленники получили возможность пропуска через зараженные девайсы вредоносного трафика. Это позволит хакерам значительно лучше скрывать свое местоположение, а также осуществлять в последствии мощные атаки.
Первые разговоры о ботнете Mirai начались еще в середине 2016 года. Разработчики вредоноса атаковали сайт эксперта по вопросам интернет-безопасности Брайана Кребса. Объем перегоняемого трафика достигал более 660 гигабит в секунду. Специалист тогда назвал ботнет одним из «мощнейших оружий современности».
Сотрудники ФБР смогли вычислить создателей Mirao спустя какое-то время и очень удивились, ведь ими были три простых американских студента. Они регулярно устраивали DDoS-атаки на чужие сервера видеоигры Minecraft, переманивая игроков на собственные серверы.