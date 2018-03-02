Хакеры улучшили самое мощное в мире кибер-оружие

Представители экспертного сообщества по вопросам кибербезопасности Fortinet поделились сведениями об обновленной версии крупнейшего на планете ботнета Mirai. Информация об этом значится на официальном сайте компании.

Николай Офицеров

Прозвали данную модификацию червя Mirai OMG. В отличие от прошлой версии, новый ботнет пользуется не только уязвимостями интернета вещей, но также и имеет способность превращения IoT-устройства в прокси-сервер. Благодаря этому злоумышленники получили возможность пропуска через зараженные девайсы вредоносного трафика. Это позволит хакерам значительно лучше скрывать свое местоположение, а также осуществлять в последствии мощные атаки.Первые разговоры о ботнете Mirai начались еще в середине 2016 года. Разработчики вредоноса атаковали сайт эксперта по вопросам интернет-безопасности Брайана Кребса. Объем перегоняемого трафика достигал более 660 гигабит в секунду. Специалист тогда назвал ботнет одним из «мощнейших оружий современности».Сотрудники ФБР смогли вычислить создателей Mirao спустя какое-то время и очень удивились, ведь ими были три простых американских студента. Они регулярно устраивали DDoS-атаки на чужие сервера видеоигры Minecraft, переманивая игроков на собственные серверы.