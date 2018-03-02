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| | Специалисты зафиксировали мощнейшую DDos-атаку в истории интернета

Специалисты зафиксировали мощнейшую DDos-атаку в истории интернета

Сегодня, 15:33
Мощнейшую DDoS-атаку «засекли» владельцы сервиса GitHub. По их словам, целью кибератаки было именно их творение и по силе нападение затмевало все прежние атаки в веб-пространстве.

Специалисты зафиксировали мощнейшую DDos-атаку в истории интернета

 

Создатели GitHub заявили, что интенсивность кибератаки достигла пика – 1,35 терабайт за секунду. Однако сервис вышел из строя всего на десять минут, после чего вновь возобновил привычную работу. Предположительно, хакеры надеялись на более устойчивый эффект.

Чтобы избежать посягательств на свое детище, разработчики GitHub обратились за покровительством к Akamai Prolexic. В итоге этот сервис оказал поддержку пострадавшим от неизвестных хакеров и проложил для него маршрут через свои антихакерские системы. Результат не заставил себя ждать. Кибервзломщики смогли «положить» лишь на минуты, после чего он вновь начал работать. Тем не менее, это тревожный звоночек, ведь откуда-то хакеры получили такие мощности. Жертвами злоумышленников могут оказаться сайты с более «худой» броней, которых не так уж и мало.
Дарья Светозарова
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