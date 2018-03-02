Камера Samsung Galaxy S9+ признана лучшей в мире

Камера смартфона Samsung Galaxy S9+ признана самой лучшей в мире. Соответствующий вердикт издали в лаборатории DxOMark.

Никита Готский

Аналитики мобильного рынка отдали пальму первенства камере Galaxy S9+, тогда как ранее возглавил рейтинг аппарат Google Pixel 2 XL. Создавая гаджет, южнокорейская компания делала упор на улучшенную камеру, о чем много раз сообщалось во время официальной презентации Samsung Galaxy S9+. Также необходимо отметить, что выбор в пользу победителя был сделан из-за отсутствия двойной тыльной камеры в базовой модели.Мобильный аппарат Galaxy S9+ вышел на рынок со сдвоенной камерой, платформой которой является объектив с диафрагмой на базе сенсора ISOCELL. Вспомогательный модуль отвечает за 2-кратный оптический зум и расширение обзора. Среди недостатков Galaxy S9+ можно назвать плохую экспозицию и отклонения цветопередачи.