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| | Камера Samsung Galaxy S9+ признана лучшей в мире

Камера Samsung Galaxy S9+ признана лучшей в мире

Сегодня, 15:07
Камера смартфона Samsung Galaxy S9+ признана самой лучшей в мире. Соответствующий вердикт издали в лаборатории DxOMark.

Камера Samsung Galaxy S9+ признана лучшей в мире

 

Аналитики мобильного рынка отдали пальму первенства камере Galaxy S9+, тогда как ранее возглавил рейтинг аппарат Google Pixel 2 XL. Создавая гаджет, южнокорейская компания делала упор на улучшенную камеру, о чем много раз сообщалось во время официальной презентации Samsung Galaxy S9+. Также необходимо отметить, что выбор в пользу победителя был сделан из-за отсутствия двойной тыльной камеры в базовой модели.

Мобильный аппарат Galaxy S9+ вышел на рынок со сдвоенной камерой, платформой которой является объектив с диафрагмой на базе сенсора ISOCELL. Вспомогательный модуль отвечает за 2-кратный оптический зум и расширение обзора. Среди недостатков Galaxy S9+ можно назвать плохую экспозицию и отклонения цветопередачи.
Никита Готский
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