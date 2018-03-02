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| | В Сети появились характеристики смартфона HTC Desire 12 Plus

В Сети появились характеристики смартфона HTC Desire 12 Plus

Сегодня, 14:37
Поклонники компании HTC были заинтригованы опубликованными техническими характеристиками нового смартфона Desire 12 Plus, который должен занять бюджетный сегмент рынка. Смартфон обзавёлся функцией быстрой подзарядки.

В Сети появились характеристики смартфона HTC Desire 12 Plus

 

Новинка от компании HTC вскоре должна быть официально представлена публике, однако, полные технические характеристики Desire 12 Plus известны уже сейчас. Согласно обнародованным данным, смартфон оснастили функцией Quick Charge 3.0, которая позволит за короткий промежуток времени восстановить заряд батареи гаджета. Дисплей смартфона представлен в виде матрицы с разрешением 1440х720 и соотношением сторон 18:9, а его диагональ составляет 5,9 дюймов. «Сердцем» гаджета стал процессор от компании Qualcomm модели Snapdragon 450.

 

В смартфон поместили 3 гигабайта оперативной, а также 32 гигабайта основной памяти, которую при желании можно расширить картами памяти Micro SD. Фронтальный модуль камеры имеет разрешение в 8 мегапикселей, а фронтальная камера представлена 13-мегапиксельным сенсором.
Александр Вест
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