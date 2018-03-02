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| | Новый Apple X Plus подражает популярным Android-смартфонам

Новый Apple X Plus подражает популярным Android-смартфонам

Сегодня, 14:21
В интернете эксперты по технологиям постоянно сообщают пользователям свои предположения по поводу новых смартфонов, которые выпускает американская корпорация Apple. В очередной раз они выдвинули на рассмотрение предположение, что осенью 2018 года Apple X Plus оборудуют двумя слотами для SIM-карт.

Новый Apple X Plus подражает популярным Android-смартфонам

 

Сообщается, что в интернете также появились снимки нового смартфона, который появится в продаже осенью текущего года. По слухам, новый телефон выйдет с большим экраном, диагональ которого составит 6,5 дюймов. Также в новой модели будет установлен не один слот для SIM-карты, а двойной, чтобы можно было пользоваться двумя картами.

Отметим, что пользователям стоит не забывать, что компания Apple движется по нескольким направлениям. Специалисты с каждым разом создают устройство тоньше, чем прежние, так как начинка смартфонов с каждым разом создается компактнее. Также поговаривают, что новый гаджет будет оснащен памятью в 64 или 256 гигабайтов. Однако есть и одна недоработка: в новом смартфоне Apple X Plus не вместительная батарея, которой не хватит для работы с двумя SIM-картами, он будет очень быстро садиться из-за того, что устройству придется работать на двух вышках или спутниках.
Анна Котова
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