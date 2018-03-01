Ноутбуки MacBook дешевеют перед презентацией Apple

В России снизится цена на MacBook перед презентацией Apple в марте нынешнего года. Компания должна показать новую версию ноутбука.

Никита Готский

В связи с этим российские потребители смогут купить новую версию MacBook по более низкой цене, нежели нынешней. Например, стоимость устройства с размером дисплея в 12 дюймов опустится ниже отметки в 77 000 рублей, речь идет о гаджете с 512 Гб внедренной памяти. Упала цена усиленных MacBook Pro на 15 дюймов с Touch Bar. Ноутбук с 16 Гб оперативной памяти и 256 Гб постоянной памяти обойдет клиентам в 118 00 рублей.За гаджет с 512 Гб нужно заплатить немного больше, отдав 133 тысячи. Специалисты советуют приобрести ноутбук с дополнительными аксессуарами для большей экономии. До этого соообщалось, что другой продукт Apple iPhone X имеют лучшую камеру изо вех смартфонов реализуемых на рынке.