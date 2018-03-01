Начальник ВМФ РФ поведал о новом подводном беспилотнике

Глава ВМФ России адмирал Владимир Королев рассказал о новом подводном беспилотнике. Он сообщил, что его почти невозможно заметить и перехватить. Отметим, что на беспилотнике установлена ядерная энергоустановка.

Анна Котова

Общаясь с журналистами адмирал Владимир Королев рассказал, что подводные беспилотники помимо установки будут обладать еще некоторыми усовершенствованиями. Аппарат сможет плавать на длинные расстояния, низкой шумностью, а также у него будет большая маневренность. Все эти способности позволят быстро и незамечено приплывать к поставленной цели. Также Королев сообщил, что для таких аппаратов разрабатывалась специальная система наведения, которая позволит точно попадать в цель.Напоминаем, что 1 марта глава РФ Владимир Путин направил послание в Федеральное Собрание, в котором написал, что в РФ разработали подводные аппараты, которые могут преодолевать большое расстояние за очень маленький промежуток времени. Также президент сказал, что на такие беспилотники можно будет устанавливать не только обычные боеприпасы, но и ядерные, что позволит им уничтожать разнообразные цели.