Как распознать изменщика? Составлен рейтинг признаков, выдающих неверного мужчину

Мнения

Как распознать изменщика? Составлен рейтинг признаков, выдающих неверного мужчину

А не завел ли ваш супруг любовницу?

От Редактора

"Вы станете родителями": Эксперты раскритиковали календарный метод предохранения

Популярный способ контрацепции вовсе не так эффективен.

Сюжеты :

«Мы воспитаны терпеть»: Полина Фаворская прокомментировала скандал между Жириновским и Собчак Анна Седокова изменилась до неузнаваемости НЛО целый день летал над Кливлендом и попал на камеры наблюдения Блогер побывал в кабинете Путина и раскрыл его секреты В Армении и России обрушили цены на смартфоны от Beeline и Huawei в преддверии 8 Марта Американские супермаркеты ввели ограничения на продажу оружия Ролик с полетом «Сармата» в Америку оказался фейком Женщины рассказали, какие позы в сексе они ненавидят Фекалии из замерзшего коллектора залили Ленобласть СМИ: США перебросили в Сирию 600 спецназовцев и бронетехнику Не заслужили: В Интернете раскритиковали подарки для олимпийцев Эксперт отозвался о презентованном Путиным вооружении
| | Военный эксперт рассказал об уникальности и неуязвимости «Сармата»

Военный эксперт рассказал об уникальности и неуязвимости «Сармата»

Вчера, 20:02
Во время ежегодного послания к Федеральному собранию президент России Владимир Путин рассказал о новом стратегическом военном комплексе «Сармат», который в скором времени заменит «Воеводу». О новом оружии также поведал военный эксперт Виктор Литовкин.

Военный эксперт рассказал об уникальности и неуязвимости «Сармата»

 

В ходе выступления главы государства была продемонстрирована видеозапись испытания ракеты, как впоследствии оказалась учебной. Президент отметил, что комплекс оснастят широким спектром ядерных снарядов. Путин уточнил, что «Сармат» будет мощнее, чем имеющаяся сейчас на вооружении «Воевода». Новый комплекс получит ультрасовременные гиперзвуковые системы преодоления противоракетной обороны.

О том, как «Сармат» преодолеет ПРО, позже журналистам рассказал эксперт в военного дела Виктор Литовкин. Предполагается, что крылатые ракеты «Сармата» будут оснащены малогабаритным ядерным двигателем, который сможет задавать им не только традиционную траекторию в виде баллистической кривой, но и позволит ракетам летать зигзагами, постоянно меняя направление, высоту; они смогут также огибать рельеф заданной местности и двигаться на гиперзвуковой скорости, с чем не сможет совладать ни одна известная ПРО.

Отмечается, что ракета «Сармата» способна будет поразить цель, удаленную даже на 15 тысяч километров. При этом она будет нести до 15 боевых блоков, а мощность каждого из них составит до 750 килотонн. На вооружение комплекс примут уже в 2019-2020 году.
Дарья Светозарова
Новости по теме
Ролик с полетом «Сармата» в Америку оказался фейком
Ролик с полетом «Сармата» в Америку оказался фейком

В ходе трансляции послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию на экране присутствовавшим на выступлении и телезрителям показали видео

Испытания преемника «Сатаны» снова перенесли
Испытания преемника «Сатаны» снова перенесли

Испытания преемника «Сатаны» снова перенесли. «Сармат» спроектирован в КБ Макеева для замены наимощнейшей на планете конструкции 15А18 комплекса Р-36М2

СМИ: Изготовлен прототип баллистической ракеты «Сармат»
СМИ: Изготовлен прототип баллистической ракеты «Сармат»

Российские СМИ, с ссылкой на инсайдера в Красноярском машиностроительном заводе, сообщают, что прототип баллистической ракеты «Сармат» уже изготовлен, а первые

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости