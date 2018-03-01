Военный эксперт рассказал об уникальности и неуязвимости «Сармата»

Во время ежегодного послания к Федеральному собранию президент России Владимир Путин рассказал о новом стратегическом военном комплексе «Сармат», который в скором времени заменит «Воеводу». О новом оружии также поведал военный эксперт Виктор Литовкин.

Дарья Светозарова

В ходе выступления главы государства была продемонстрирована видеозапись испытания ракеты, как впоследствии оказалась учебной. Президент отметил, что комплекс оснастят широким спектром ядерных снарядов. Путин уточнил, что «Сармат» будет мощнее, чем имеющаяся сейчас на вооружении «Воевода». Новый комплекс получит ультрасовременные гиперзвуковые системы преодоления противоракетной обороны.О том, как «Сармат» преодолеет ПРО, позже журналистам рассказал эксперт в военного дела Виктор Литовкин. Предполагается, что крылатые ракеты «Сармата» будут оснащены малогабаритным ядерным двигателем, который сможет задавать им не только традиционную траекторию в виде баллистической кривой, но и позволит ракетам летать зигзагами, постоянно меняя направление, высоту; они смогут также огибать рельеф заданной местности и двигаться на гиперзвуковой скорости, с чем не сможет совладать ни одна известная ПРО.Отмечается, что ракета «Сармата» способна будет поразить цель, удаленную даже на 15 тысяч километров. При этом она будет нести до 15 боевых блоков, а мощность каждого из них составит до 750 килотонн. На вооружение комплекс примут уже в 2019-2020 году.