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| | Мегафон продает новый Samsung за неделю до старта продаж

Мегафон продает новый Samsung за неделю до старта продаж

Вчера, 18:48
В Барселоне на выставке Mobile World Congress корпорация Samsung презентовала новинки Galaxy S9 и S9+. Продажа новых девайсов стартует в России 16 марта. «Мегафон» предлагает клиентам приобрести новые модели смартфона 9 марта, на неделю раньше старта продаж.

Мегафон продает новый Samsung за неделю до старта продаж

 

Инновационные девайсы представлены в таких цветах: ультрафиолет, титан и чёрный бриллиант. Изюминкой флагманов Samsung является камера. Мощные дисплеи и яркие линзы способствуют съемке сверх замедленных роликов, а также позволяют делать красочные фото даже при недостаточном уровне освещения.

Для того, чтобы купить новый гаджет Samsung раньше остальных, нужно оформить предварительный заказ и сделать предоплату. Также можно получить девайс в рассрочку, оформив заказ в «Мегафоне». Кроме того, клиенты, которые оформили предзаказ, могут получить в качестве презента зарядное беспроводное устройство EP-PG950.

Количество смартфонов ограничено. Подарок при покупке гаджета фирма предоставляет за счёт скидки на смартфон Samsung
Татьяна Преображенская
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