Мегафон продает новый Samsung за неделю до старта продаж

Инновационные девайсы представлены в таких цветах: ультрафиолет, титан и чёрный бриллиант. Изюминкой флагманов Samsung является камера. Мощные дисплеи и яркие линзы способствуют съемке сверх замедленных роликов, а также позволяют делать красочные фото даже при недостаточном уровне освещения.
Для того, чтобы купить новый гаджет Samsung раньше остальных, нужно оформить предварительный заказ и сделать предоплату. Также можно получить девайс в рассрочку, оформив заказ в «Мегафоне». Кроме того, клиенты, которые оформили предзаказ, могут получить в качестве презента зарядное беспроводное устройство EP-PG950.
Количество смартфонов ограничено. Подарок при покупке гаджета фирма предоставляет за счёт скидки на смартфон Samsung