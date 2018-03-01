В Интернете появились результаты теста смартфона Samsung Galaxy Note 9

Итоги тестов нового смартфона Samsung Galaxy Note 9 уже появились на просторах Интернета. Гаджет продемонстрировал очень высокие показатели.

Никита Готский

Как сообщается, Note 9 показал 522 балла из 555 вероятных. По техническим данным тестирования можно заявить об определенных параметрах смартфона южнокорейской компании. К примеру, новое мобильное устройство выйдет на мировой рынок с дисплеем Infinity с соотношением сторон 18,5:9 и станет работать на базе операционной системы Android 8.1.Согласно мнению специалистов, смартфон выйдет в начале осени нынешнего года. Среди других данных касательно его начинки можно отметить, что Galaxy Note 9 получит чип Snapdragon 845, камеру с режимом слоу-мо и переменной диафрагмой. Приблизительная стоимость устройства на рынке РФ может составить около 60 000 рублей.