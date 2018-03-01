NASA сообщило о пришельцах: Космонавты переносят инопланетные вирусы на Землю

Мнения

NASA сообщило о пришельцах: Космонавты переносят инопланетные вирусы на Землю

Что ожидает человечество?

От Редактора

"Вы станете родителями": Эксперты раскритиковали календарный метод предохранения

Популярный способ контрацепции вовсе не так эффективен.

Сюжеты :

Американские супермаркеты ввели ограничения на продажу оружия Ролик с полетом «Сармата» в Америку оказался фейком Женщины рассказали, какие позы в сексе они ненавидят Фекалии из замерзшего коллектора залили Ленобласть СМИ: США перебросили в Сирию 600 спецназовцев и бронетехнику Не заслужили: В Интернете раскритиковали подарки для олимпийцев Эксперт отозвался о презентованном Путиным вооружении Ученые: Переворот магнитных полюсов произойдет в Южной Африке Из-за проведенных секс-тренингов Насте Рыбке запретили въезд в Таиланд Соцсети: Умерла мать известного рок-барда Вени Д'ркина Названия российского оружия сегодня знает весь мир – Путин В Москве выдвинули Тимати и Фадеева на пост президента РФ
| | В Интернете появились результаты теста смартфона Samsung Galaxy Note 9

В Интернете появились результаты теста смартфона Samsung Galaxy Note 9

Сегодня, 18:15
Итоги тестов нового смартфона Samsung Galaxy Note 9 уже появились на просторах Интернета. Гаджет продемонстрировал очень высокие показатели.

В Интернете появились результаты теста смартфона Samsung Galaxy Note 9

 

Как сообщается, Note 9 показал 522 балла из 555 вероятных. По техническим данным тестирования можно заявить об определенных параметрах смартфона южнокорейской компании. К примеру, новое мобильное устройство выйдет на мировой рынок с дисплеем Infinity с соотношением сторон 18,5:9 и станет работать на базе операционной системы Android 8.1.

Согласно мнению специалистов, смартфон выйдет в начале осени нынешнего года. Среди других данных касательно его начинки можно отметить, что Galaxy Note 9 получит чип Snapdragon 845, камеру с режимом слоу-мо и переменной диафрагмой. Приблизительная стоимость устройства на рынке РФ может составить около 60 000 рублей.
Никита Готский
Новости по теме
Презентация Samsung Galaxy Note 8 состоится в Нью-Йорке
Презентация Samsung Galaxy Note 8 состоится в Нью-Йорке

Официальная премьера смартфона Samsung Galaxy Note 8 пройдет в салоне Нью-Йорка. Прежде сообщалось, что новое мобильное устройство продемонстрируют на

Появились новые подробности о сканере отпечатков пальцев Samsung Galaxy Note 8
Появились новые подробности о сканере отпечатков пальцев Samsung Galaxy Note 8

Недавно появились новые подробности насчет даты выхода и характеристик, в частности, относительно сканера отпечатков пальцев смартфона Samsung Galaxy Note 8.

В Samsung рассказали о дате премьеры смартфона GalaxyNote 8
В Samsung рассказали о дате премьеры смартфона GalaxyNote 8

Сотрудники южнокорейской компании Samsung объявили о дате презентации нового смартфона Galaxy Note 8. Меропиятие, где состоится долгожданное событие, пройдет

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости