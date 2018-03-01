Эксперты назвали топ-10 смартфонов с лучшими камерами

Специалисты оценили качество работы камеры самых популярных гаджетов и составили рейтинг смартфонов по этому параметру. Первые места заняли девайсы от Apple, сразу за ними идут устройства ближайшего конкурента - Samsung.

Виктория Озерова

Эксперты обнародовали топ-10 смартфонов с лучшими камерами. В ходе исследования оценивалось качество работы этого устройства на самых популярных гаджетах на рынке. В тройку лидеров вошли смартфоны от Apple. Возглавил список iPhone X. Следом за ним идет iPhone 8. А на третьем месте расположился iPhone 8 Plus. Ближайший конкурент американской корпорации «наступает ей на пятки»: на четвертом месте Samsung Galaxy S8+. Затем снова iPhone, на этот раз 7-ая модель. Далее же вперемешку идут устройства этих двух компаний.Следует отметить, что эксперты не учитывали в своем рейтинге Samsung Galaxy S9. Новинка недавно возглавила список девайсов с лучшей камерой, разработанный DxOMark.